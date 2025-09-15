Un persona muerta y 20 heridas dejan accidentes de tránsito del fin de semana en Ibagué

Ibagué

La Secretaría de Movilidad de Ibagué reveló las cifras que deja el fin de semana en materia de accidentes de tránsito y operativos de control al cumplimiento de las normas.

Se destaca que durante el fin se semana en los operativos adelantados por parte de los funcionarios de esta dependencia, se impusieron un total de 124 comparendos por diferentes infracciones a las normas de tránsito

Según Giovanny Posada, director operativo de la Secretaría de Movilidad, ocho personas fueron sorprendidas conduciendo en estado de embriaguez, razón por la cual sus vehículos fueron debidamente inmovilizados, conforme a lo establecido en la ley.

Entre las demás infracciones sancionadas se encuentran: abandono de vehículos en vía pública, prestación de transporte informal, no portar la prenda reflectiva, entre otras conductas que ponen en riesgo la seguridad vial.

“En cuanto a la accidentalidad, durante el fin de semana se registraron 14 accidentes de tránsito, que dejaron un saldo de 20 personas lesionadas. Lamentablemente, se presentó un siniestro vial en el sector de Chapetón, en el que una persona perdió la vida”, destacó Posada,

Finalmente, Giovanny Posada, director Operativo de la Secretaría de Movilidad, reiteró el llamado a los ciudadanos para que respeten las normas de tránsito y contribuyan con el cuidado de la vida en las vías.