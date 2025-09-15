Trabajo Sí Hay. Este martes, 16 de septiembre, feria de empleo en Comfatolima en Ibagué

Ibagué

La Caja de Compensación Familiar ComfaTolima adelantará este martes, 16 de septiembre, una Jornada de Empleabilidad, la cual se cumplirá en la plazoleta de la sede administrativa, Avenida Ambalá con calle 69 esquina, desde las 7:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. en jornada continua.

Para esta jornada estarán presentes dos reconocidas empresas que abrirán sus procesos de selección y recibirán hojas de vida para más de 20 vacantes en distintos perfiles laborales:

• Supermercado que está ofreciendo más de 15 cargos disponibles en seguridad, cajas, perecederos, fruver, panadería, bodega, mantenimiento y decoración.

• Constructora Hábitat de los Andes, con oportunidades en áreas administrativas, comerciales y de obra, entre ellas: ejecutivo comercial inmobiliario, coordinador de marketing digital, maestro de obra y oficiales.

Los asistentes podrán aplicar de manera inmediata a las vacantes, interactuar con reclutadores y recibir orientación básica para su proceso de selección.

La Caja de Compensación, ComfaTolima, recuerda que todo el trámite es gratuito y en esta ocasión es indispensable que los interesados lleven su hoja de vida en físico o digital y el documento de identidad.

Igualmente en forma permanente a través de la Agencia de Empleo de esta caja de compensación se informan sobre vacantes disponibles en distintas áreas laborales. Estas oficinas de empleo están ubicadas en la misma sede administrativa Avenida Ambalá con calle 69, centro comercial La Quinta y en la Cámara de Comercio de Ibagué.