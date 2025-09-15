Seis muertos y cuatro heridos dejó violento fin de semana en el área metropolitana de Cúcuta

Cúcuta.

Un violento fin de semana se registró en Cúcuta y Villa del Rosario, donde seis personas fueron asesinadas y cuatro más resultaron heridas en diferentes hechos ocurridos entre el sábado y el domingo.

La jornada comenzó en el barrio Ceiba II, donde Nicolás Peñaranda Velásquez, de 22 años, fue herido en el cuello con un arma de fuego traumática cuando un hombre en motocicleta intentó robarle una cadena de oro.

Minutos después, en el barrio Aeropuerto, Rodrigo Bandera Díaz murió y su hijo, Luis Eduardo Bandera Díaz, resultó lesionado tras un ataque a un local de venta de pollo. Un hombre vestido de negro ingresó y disparó en repetidas ocasiones antes de huir.

Más tarde, en el barrio Los Almendros, fue asesinado Carlos Alfonso Manzano, conocido como Pirry, quien recientemente había salido de prisión por tráfico de estupefacientes. En el mismo hecho, Javier Orlando Roncause Villamizar quedó herido y fue trasladado al Hospital Universitario Erasmo Meoz. Según las autoridades, el crimen estaría relacionado con los asesinatos previos de familiares de la víctima.

La noche del sábado también fue escenario del asesinato de Tatiana Paola Ochoa Argote, atacada con arma blanca por un habitante en condición de calle en inmediaciones del Parque Mercedes, en el barrio El Llano. La mujer, que ejercía la prostitución, murió cuando era trasladada a un centro asistencial. Versiones preliminares señalan que habría estado siendo instrumentalizada por la banda criminal Los AK47 para el cobro de extorsiones.

En Villa del Rosario, un ataque sicarial en el barrio Galán dejó un hombre muerto y otro herido; la víctima fatal aún no ha sido identificada.

Finalmente, el domingo en la mañana, en el barrio Altos del Rosario, fue asesinado Ricardo Cristancho Rodríguez, quien recibió varios disparos por parte de dos hombres en motocicleta. En el lugar se halló una vainilla calibre 9 milímetros. La víctima registraba anotaciones judiciales por tráfico de estupefacientes y hurto en menor cuantía.

Las autoridades investigan los hechos para determinar las responsabilidades, en medio de un panorama de creciente violencia que golpea a la frontera.