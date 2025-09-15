Real Madrid vs. Marsella por la UEFA Champions League: fecha, hora y cómo seguir en Colombia

Real Madrid inicia el camino en la Champions League 2025-26, recibiendo a Marsella en el estadio Santiago Bernabéu este martes 16 de septiembre, en la primera jornada de la fase de la Liga.

El equipo merengue empieza una nueva campaña en la Liga de Campeones y llega nuevamente como uno de los favoritos, siendo el máximo campeón de este torneo con 15 títulos obtenidos. Generando expectativa por lo que será la dirección de Xavi Alonso tras el último campeonato obtenido en la edición del torneo en 2023-24 de la mano de Carlo Ancelotti.

Lea también: ¡Regresa la Champions League! ¿Cuándo se juega la primera fecha y cuántos colombianos estarán?

Como siempre, los ojos estarán puestos en la actuación de Vinícius Júnior y Kylian Mbappé en el ataque del Real. Sin embargo, Jude Bellingham y Eduardo Camavinga regresan nuevamente a la convocatoria del equipo y esperan sumar minutos este martes.

🔥 VUELVE LA CHAMPIONS A CASA. pic.twitter.com/1g5HphaQcy — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 15, 2025

Por su parte, Marsella llega a este duelo tras un inicio de temporada lleno de altas y bajas en el campeonato francés, ya que en algunas ocasiones ganan por goleada, pero en el siguiente compromiso pierde por la mínima diferencia.

Los equipos que ha dirigido Roberto De Zerbi siempre le han causado problemas a los rivales, por eso se espera que el equipo francés sea un digno rival para el espectáculo en la primera jornada de la Champions. En el ataque tienen a Mason Greenwood y Pierre Emerick Aubameyang que son jugadores desequilibrantes y podrían poner en aprietos a la defensa del Madrid.

Le podría interesar: Sorteo de Champions League: así quedó el calendario de los colombianos en la Fase de Liga

La última vez que estos dos equipos se enfrentaron fue en la fase de grupos de la edición del 2009-10 de la Champions League. En aquella ocasión Real Madrid ganó los dos compromisos, 3-0 en España y 3-1 en Francia. Lo curioso es que Xabi en esa época fue titular en el medio campo del equipo merengue.

¿Como seguir el partido de Real Madrid vs. Marsella en Colombia?

El compromiso por la primera jornada en la fase de la Liga de la Champions League entre Real Madrid y Marsella, se disputará el martes 16 de septiembre a partir de las 2:00 p.m. En Colombia lo podrá seguir en la transmisión en vivo de plataforma de Disney + y en el minuto a minuto de caracolradio.com.co.