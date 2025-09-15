Presuntos jíbaros capturados por ofrecer dinero a policías en Cartagena

En planes de registro y control en el Centro Histórico, a la altura del Parque de la Marina, uniformados de la Policía Nacional en Cartagena, capturaron a dos personas por el delito de cohecho.

Un hombre y una mujer, quienes días antes habían sido capturados por el delito de tráfico de estupefacientes cerca al muelle de los Pegasos, se les acercaron a los uniformados ofreciéndoles 500 mil pesos en efectivo para que omitieran sus funciones como servidores públicos y no los judicializaran en caso de ser sorprendidos nuevamente comercializando estupefacientes en este sector turístico de la ciudad.

Por estos hechos, alias ‘Paola’ y ‘el Nelson’ de 43 y 25 años respectivamente, naturales de la ciudad de Bogotá, fueron capturados por el delito de cohecho, siendo dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a espera de las audiencias que definan su situación judicial.

Alias ‘Paola’, natural de la capital del País, presenta cuatro (4) anotaciones judiciales como indiciada por los delitos de tráfico de estupefacientes (2017, 2018, 2025) y daño en bien ajeno (2016). Por su parte, alias ‘el Nelson’, presenta anotaciones judiciales por el delito de tráfico de estupefacientes (2025).

“Esta acción ratifica el compromiso de los hombres y mujeres policías con la defensa de los valores institucionales de honestidad, vocación y honor policial; además de la apropiación de la Política de Integridad como eje rector de todas sus acciones de servicio hacia la comunidad”, indicó el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

“Invitamos a los cartageneros a seguir cooperando con las autoridades denunciando estas estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes y los puntos de expendio que afectan la convivencia y la seguridad en calles, parques y entornos escolares de los diferentes sectores de la ciudad”, sostuvo.

En lo corrido del año se han capturado más de 2.094 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 572 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca y cocaína.

Así mismo, la Policía Nacional hace un llamado a la comunidad para que se abstenga de realizar ofrecimientos de cualquier clase de beneficios a los uniformados para que omitan sus funciones y de esta manera evitar incurrir en el delito mencionado.