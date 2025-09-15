Preocupación en el Catatumbo por el avance del conflicto en el Cesar

Catatumbo.

La disputa entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Gaitanistas de la Sierra Nevada en el Cesar genera creciente preocupación en Ocaña y el Catatumbo.

Así lo manifestó Juan Felipe Pedrozo, líder de la región, quien alertó sobre los efectos que esta confrontación podría traer a la provincia, dada su cercanía con el territorio en disputa.

Según Pedrozo, cuando un conflicto armado se agudiza en un departamento vecino, la primera consecuencia suele ser el desplazamiento forzado.

Además, advirtió que Ocaña es un punto estratégico atractivo para las organizaciones ilegales, lo que aumenta el riesgo de que nuevos actores de origen paramilitar se sumen a los que ya hacen presencia, como el ELN y las disidencias de las FARC.

El líder señaló que estos grupos tienen métodos más violentos y que las principales víctimas de su accionar suelen ser jóvenes, recordando que, de acuerdo con los archivos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la mayoría de las personas asesinadas por paramilitares en Colombia eran menores de 30 años.

Pedrozo también expresó su preocupación por el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, ya que estas estructuras cuentan con redes de financiamiento sólidas que resultan atractivas para la población más vulnerable.

“La gravedad está en que, si seguimos permitiendo el ingreso de las autodefensas a estos territorios, terminaremos acabando con la juventud que es la que debería sacar adelante el país en un futuro”, puntualizó.