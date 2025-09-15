Posiciones encontradas en la Asamblea de Caldas frente al fututo de Autopistas del Café

Manizales

En el debate sobre el futuro de la concesión de Autopistas del Café en la Asamblea de Caldas, se conocieron dos posturas opuestas respecto a este contrato. Para el diputado Luis Alberto Giraldo, es necesario que continúen las concesiones, siempre y cuando se quiten algunos peajes en Caldas.

Por el contrario, Islem Ramírez habló de la creación de una organización público-privada que administre la autopista

El diputado del Nuevo liberalismo comentó que este tema se está tornando un tanto populista por algunos sectores, teniendo en cuenta que la posibilidad de que el estado administre las vías no es viable técnicamente para la región. Luis Alberto Giraldo, explicó que la mejor opción es que las vías continúen en concesión, pero eliminando tres peajes de la actual concesión autopistas del café

“ A mí me toca ser un poco menos chévere populacheramente hablando y me toca ser un poco más técnico, pues porque esa es mi formación como ingeniero civil y es mi trabajo. Sin cálculos electorales lo que hay que decir es que las concesiones deben seguir, pero claramente con el desmonte de algunos peajes en Caldas”, dijo Giraldo

Por otro lado, en una parte antagonista el diputado Islem Ramírez, dijo que definitivamente el proyecto no debe tener más concesiones, pero sí puede ser administrado por una organización público privada donde estén los gobernadores de los tres departamentos del Eje Cafetero

“El año pasado, solo el año pasado, recibieron 70 000 millones de pesos de utilidades, eso me parece aterrador para el costo de vida de los caldenses. Mi opinión es que nosotros debemos entender que lo público lo debe manejar lo público y encontrar los mecanismos necesarios para que se haga una gestión efectiva”, comentó Ramírez.

La sesión se desarrolló con normalidad, a pesar que habían supuestas amenazas de sabotaje y boicot del evento