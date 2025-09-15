Pasajero de Transmilenio fue apuñalado por ladrón: señalan que autoridades no actuaron rápido

Bogotá D.C

Momentos de pánico vivieron pasajeros de un bus articulado de Transmilenio cuando un presunto ladrón atracó con un arma cortopunzante a un hombre, en su pierna, para robarle el celular.

“Esto es una negligencia de Transmilenio, donde a este señor le pegaron una puñalada por robarle el celular. Llevamos una hora en la estación de Bosa y no llegó nunca una ambulancia y están acá todos esperando”, aseguró una pasajera que grabó el momento.

En el video publicado en redes sociales, se evidencia que el piso del bus estaba lleno de sangre de la víctima. El hombre que fue atacado tuvo que acostarse a lo largo de las sillas del bus, con una banda alrededor de la pierna para evitar perder más sangre.

“Se juagan las manos cuando lo roban a uno en el Transmilenio y el señor ya está muy mal, se está desangrando y si nadie protesta no lo llevan. Nunca llegó una ambulancia y nunca llegó nadie a que lo auxiliaran”, protestó la mujer.

¿Qué responde Transmilenio?

En un comunicado de prensa, Transmilenio S.A. lamentó el caso de hurto que ocurrió en la noche del sábado 13 de septiembre dentro de un bus del sistema en la troncal NQS Sur.

“Tan pronto fue reportada la novedad, el centro de control coordinó las acciones pertinentes y activó el protocolo. Al lugar acudieron personal de la Dirección Técnica de Seguridad de TransMilenio y agentes de la Policía para atender el caso”, aseguró la empresa ante los señalamientos de que las autoridades no reaccionaron con rapidez.

La Policía trasladó al hombre herido a un centro médico para que recibiera la atención pertinente.

Asimismo, Transmilenio informó que el ente gestor está listos para colaborar con las autoridades para las investigaciones pertinentes que se adelanten para capturar a los responsables de esta agresión.