Pamplona estrena su moderna plataforma de seguridad a través de cámaras
9.500 millones de pesos invirtió Mininterior y Alcaldía
Cúcuta
La ciudad mitrada en Norte de Santander ahora estará mas vigilada y segura luego de lograr la instalación de un moderno sistema de cámaras de vigilancia gestionadas por la actual administración municipal.
Presentar un proyecto ante el gobierno nacional para dar repuesta a una necesidad de los pamplonés, le permitió al alcalde Klauss Faber obtener el guiño para ese fin.
El mandatario municipal explicó a Caracol Radio que “nosotros logramos presentar la iniciativa gracias al ministerio del interior que contribuyó con 8.500 millones de pesos y el municipio con mil millones para lograr que esto fuera una realidad”.
Son 123 cámaras de vigilancia que estarán distribuidas en el perímetro urbano y en algunas arreas rurales de acceso al municipio como estrategia de seguridad.
Explicó el funcionario que el mantenimiento del sistema inicialmente compromete al contratista durante los primeros años y posteriormente a la administración municipal.