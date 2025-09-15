Cúcuta

Pamplona estrena su moderna plataforma de seguridad a través de cámaras

9.500 millones de pesos invirtió Mininterior y Alcaldía

Pamplona lidera plataforma de seguridad a través de cámaras / Foto: Getty Images.

Pamplona lidera plataforma de seguridad a través de cámaras / Foto: Getty Images.

Cúcuta

La ciudad mitrada en Norte de Santander ahora estará mas vigilada y segura luego de lograr la instalación de un moderno sistema de cámaras de vigilancia gestionadas por la actual administración municipal.

Presentar un proyecto ante el gobierno nacional para dar repuesta a una necesidad de los pamplonés, le permitió al alcalde Klauss Faber obtener el guiño para ese fin.

El mandatario municipal explicó a Caracol Radio que “nosotros logramos presentar la iniciativa gracias al ministerio del interior que contribuyó con 8.500 millones de pesos y el municipio con mil millones para lograr que esto fuera una realidad”.

Son 123 cámaras de vigilancia que estarán distribuidas en el perímetro urbano y en algunas arreas rurales de acceso al municipio como estrategia de seguridad.

Explicó el funcionario que el mantenimiento del sistema inicialmente compromete al contratista durante los primeros años y posteriormente a la administración municipal.

