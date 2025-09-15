Nueve capturados y tres motos recuperadas dejaron operativos policiales en Bolívar
Más de un kilo de estupefacientes fueron incautados
La Policía Nacional de Colombia, en coordinación con las Fuerzas Militares, la Fiscalía General de la Nación y las autoridades administrativas del departamento de Bolívar, adelantó una ofensiva integral contra el crimen, logrando importantes resultados en materia de seguridad y convivencia ciudadana.
Como parte de estas acciones se registraron 9 capturas en los municipios de San Juan, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, Arroyohondo y Gambote, por los delitos de violación a habitación ajena, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, violencia contra servidor público, falsedad en documento y fraude a resolución judicial.
En el marco de los operativos, fueron recuperadas tres motocicletas que habían sido reportadas como hurtadas, y se logró la incautación de 1.047 gramos de estupefacientes entre marihuana, base de coca y cocaína, afectando de manera directa las economías ilegales asociadas al microtráfico en esta región del departamento.
Así mismo, en aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC), los uniformados impusieron 9 comparendos a ciudadanos que incurrieron en comportamientos contrarios a la convivencia.
El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, resaltó los resultados alcanzados: “Estos procedimientos son una muestra clara del compromiso institucional para enfrentar el delito y garantizar la tranquilidad de los bolivarenses. La recuperación de motocicletas, la incautación de estupefacientes y las medidas correctivas aplicadas representan golpes contundentes contra la criminalidad, enviando un mensaje firme: no permitiremos que las conductas ilegales vulneren la seguridad de nuestras comunidades”.