Nueve capturados y tres motos recuperadas dejaron operativos policiales en Bolívar

La Policía Nacional de Colombia, en coordinación con las Fuerzas Militares, la Fiscalía General de la Nación y las autoridades administrativas del departamento de Bolívar, adelantó una ofensiva integral contra el crimen, logrando importantes resultados en materia de seguridad y convivencia ciudadana.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Como parte de estas acciones se registraron 9 capturas en los municipios de San Juan, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, Arroyohondo y Gambote, por los delitos de violación a habitación ajena, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, violencia contra servidor público, falsedad en documento y fraude a resolución judicial.

En el marco de los operativos, fueron recuperadas tres motocicletas que habían sido reportadas como hurtadas, y se logró la incautación de 1.047 gramos de estupefacientes entre marihuana, base de coca y cocaína, afectando de manera directa las economías ilegales asociadas al microtráfico en esta región del departamento.

Así mismo, en aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC), los uniformados impusieron 9 comparendos a ciudadanos que incurrieron en comportamientos contrarios a la convivencia.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, resaltó los resultados alcanzados: “Estos procedimientos son una muestra clara del compromiso institucional para enfrentar el delito y garantizar la tranquilidad de los bolivarenses. La recuperación de motocicletas, la incautación de estupefacientes y las medidas correctivas aplicadas representan golpes contundentes contra la criminalidad, enviando un mensaje firme: no permitiremos que las conductas ilegales vulneren la seguridad de nuestras comunidades”.