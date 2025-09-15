Mujer es confundida con delincuente por una etiqueta en Facebook: Fue detenida e imputada injustamente

Andrea Castañeda Alfonso es la protagonista de una historia que derivó de un error judicial. La mujer fue confundida con una delincuente luego de que la etiquetaran en una publicación en redes sociales. Termino detenida e imputada por un delito que no cometió.

Fue capturada el 20 de diciembre de 2024 en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá cuando se disponía a viajar con su familia a Panamá. La Policía Nacional la detuvo debido a una orden de captura emitida por un juzgado de Calarcá, Quindío, acusándola de hurto calificado agravado.

La Fiscalía General de la Nación la señaló de haber participado en un robo en un inmueble en Calarcá, una ciudad que, según ella, ni siquiera conoce.

“En un viaje que tengo con mi esposo que me regalaba de aniversario me detienen en el aeropuerto. Me entero que sucedió un robo en la ciudad de Calarcá, en Quindío, pues yo nunca he viajado allá, ni siquiera conozco,” dijo Andrea a Caracol Radio.

La Fiscal coge a nueve Andrea Castañeda y le dicen ¿cuál te parece más?: Víctima

Según Andrea, la Fiscalía la vinculó al caso tras una identificación errónea en Facebook: “Un señor aparece en redes etiquetado a una persona que tiene el mismo nombre. Entonces la fiscal coge a nueve Andreas Castañeda, podría haber sido cualquiera, y le dicen mire ¿cuál te parece más? Y la señora dice, “no, pues esta es como de pronto la que más se parece”, pero ni siquiera están seguros. Y así es como me implican a mí en este caso.”

Tras su detención, Andrea contrató al abogado Saúl León, quien demostró su inocencia mediante análisis de cotejo morfológico, análisis de líneas telefónicas y testimonios.

“Logramos demostrar que ella no es la persona que aparece en los vídeos, que es una persona diferente. Con la ubicación de las líneas telefónicas se demostró que ella estaba el día de los hechos en Suba y también en Cajicá, es decir, recorrió esas dos municipalidades, estaba a más de 300 kilómetros de distancia de Calarcá,” explicó el abogado León.

El ente acusador citó a una audiencia para el próximo viernes 19 de septiembre a las 2 de la tarde, donde se espera que se decrete la preclusión del caso en favor de Andrea Castañeda.

Se formulará una demanda de reparación directa en contra de la Fiscalía: Abogado Saul León

Sin embargo, la historia no termina ahí. El penalista Saúl León confirmó en los micrófonos de Caracol Radio que, “una vez se decrete la preclusión en favor de la señora Andrea Castañeda, se formulará una demanda de reparación directa en contra de la Fiscalía General de la Nación y de la rama judicial a efectos de que se indemnicen los perjuicios morales y patrimoniales que sufrió mi cliente por estos hechos.”

“Esto para mí es el maltrato más grande“: Andrea

“Esto para mí es el maltrato más grande. Han sido momentos muy difíciles, horribles. Uno no puede viajar. El daño psicológico que le hacen a uno, el hecho de que uno no pueda ejercer su trabajo, que lo anulen, de verdad es terrible”, puntualizó la victima.