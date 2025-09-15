Mujer denunció insultos xenófobos y clasistas cuando salía del Festival Cordillera en Bogotá

Bogotá D.C

Durante este fin de semana del 13 al 14 de septiembre se llevó a cabo uno de los festivales de música más importantes y reconocidos de la región: el Festival Cordillera , en el Parque Simón Bolívar en Bogotá.

A este evento asisten miles de personas de distintos países del mundo para disfrutar de la agenda musical latinoamericana.

Sin embargo, en redes sociales una joven, que dijo ser parte del staff del evento, denunció que fue víctima de insultos xenófobos y clasistas por parte de una pareja, cuando estaba saliendo del festival.

La joven grabó un video cuando la pareja la insulta.

“Tu eres una piojosa”, “Estamos en un evento público”, “Que tengas piojos es otra cosa”, “Invaden nuestro país, venezolanos”, “venezolanos, venecos”, le dijo una mujer a esta joven, mientras le tocaba el pelo.

“Haga lo que se le de la p** gana, malp**”, añadió el hombre que acompañaba a esta mujer y golpeó el teléfono de la joven con la mano.

Luego de publicar este video en redes sociales, la joven que sufrió estos insultos, dio un contexto cómo habría ocurrido esta agresión verbal.

La joven cuenta que estaba saliendo con sus amigos del festival e hizo un par de comentarios.

“Comenté con mis amigos como, en estos momentos ser VIP vale mier**, porque todo el mundo está saliendo por el mismo lugar”.

La mujer que se ve en los videos estaba detrás de ella y según indica empieza jalarle el cabello y a empujar a una de sus amigas.

“Asumo que se sintió un poco ofendida con el comentario que hice y procedió a jalarle el cabello a una amiga que estaba al lado mio y luego a empujarla por la espalda”, afirmó la joven.

Ante esta situación, la joven defiende a su amiga, pero la mujer también comienza a insultarla.

“Es que yo soy VIP, ¿ustedes qué son?, usted es son del pueblo, del pueblucho. Son populares, eso pasa por mezclarnos“, aseguró la joven que esas fueron las palabras de la mujer.

¿Qué dicen los organizadores del evento?

Caracol Radio se contactó con Páramo , la empresa encargada de organizar este festival, y respondieron que hasta el momento no han recibido ninguna queja de sus equipos.