Mindefensa liderará consejo de seguridad en Cauca tras escalada violenta de las disidencias

Un policía asesinado, dos civiles muertos y seis uniformados heridos dejó la fuerte escalada violenta de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en el Cauca.

Brandon Leguizamo

Popayán, Cauca

Luego de la escalada violenta de las disidencias de las Farc, que perpetraron ataques en más de cinco municipios del Cauca y dejaron como saldo la muerte de un policía, dos civiles y seis uniformados más heridos, fue convocado para este lunes en Popayán un consejo nacional de seguridad.

En la reunión estarán presentes el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, la cúpula militar y autoridades departamentales, con el fin de analizar los recientes hechos violentos y tomar acciones que permitan recuperar la seguridad.

El ministro de Defensa recientemente rechazó la muerte del patrullero David Fabián Rodríguez Navarro, quien fue asesinado por las disidencias en medio del ataque a la subestación de policía de El Carmelo, en Cajibío, Cauca.

El jefe de la cartera de defensa catalogó como una pérdida irreparable la muerte del uniformado y agregó que “Activamos las capacidades especiales para capturar a los autores y llevarlos ante la justicia”.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, confirmó el arribo a la ciudad de Popayán del comandante del Ejército Nacional, el general Luis Emilio Cardozo, quien coordina acciones estratégicas en la región para reforzar el orden público.

El mandatario de los caucanos exigió acciones efectivas y contundentes contra estas estructuras criminales responsables de los más recientes hechos de violencia en el departamento.

