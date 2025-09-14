Álvaro Uribe cuestiona a MinIgualdad y MinDeporte: “Necesitamos cerrar la mitad de esos ministerios”

Cartagena

Durante el Foro por el Futuro de Colombia donde participaron los precandidatos presidenciales del Centro Democratico en Cartagena, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuestionó el papel de los Ministerios de la Igualdad y del Deporte.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Uribe rechazó el recorte al presupuesto planteado para el Ministerio del Deporte el próximo año. Asimismo, indicó que el Ministerio de la Igualdad ha servido para derrochar recursos y por eso insistió en que ambas carteras deben ser cerradas, permitiéndole al Estado ahorrar.

“Ahora clasificó la selección Colombia por fortuna, pero miren la financiación del deporte. El Ministerio de la Igualdad, ¿para qué ha servido? Para derrochar recursos, nosotros necesitamos cerrar la mitad de esos ministerios, ahorrar y ponerle la plata a lo que se necesita”, dijo el expresidente.

El expresidente Álvaro Uribe señaló que los recursos destinados para el deporte se pueden manejar desde una oficina de planeación y no “repartiendo burocracia” a través de un ministerio.

“Nosotros no necesitamos plata para ministerios. Era mejor una oficina de planeación, un escritorio con toda la conexión electrónica de hoy, repartiendo bien 1 billón 400 que una burocracia en un ministerio llorando porque les han hecho este recorte”, expresó.

Durante el foro, el expresidente Uribe fue interrogado sobre una eventual posibilidad de destinar los 500 mil millones de pesos del Ministerio de la Igualdad al deporte y respondió: “Ciérrelo también y tenga un programa de igualdad en educación en una cosa y en la otra eficiente”.

En el foro participaron los precandidatos del Centro Democrático Paloma Valencia, Paola Holguín, Miguel Uribe, Andrés Guerra y María Fernanda Cabal, donde el tema central fue el turismo.