Juntas de Acción Comunal reciben dotación para fortalecer su gestión en Norte de Santander

La Gobernación de Norte de Santander puso en marcha un plan de gran alcance para el fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal (JAC), organizaciones que representan a las comunidades en barrios y veredas.

Con recursos del Sistema General de Regalías, se beneficiarán 1.206 Juntas con la entrega de kits tecnológicos y de oficina, una iniciativa que busca mejorar la capacidad organizativa de estas estructuras sociales y darles herramientas para responder a las necesidades de sus territorios.

Frank García, secretario de desarrollo social del departamento, explicó que este proyecto es uno de los compromisos establecidos en el Plan de Desarrollo.

“Estamos dotando a las Juntas con computadores que incluyen la normativa legal vigente, impresoras a color, archivadores, sillas ergonómicas, kits de primeros auxilios, distintivos institucionales como banderas y chalecos, y equipos de sonido con micrófono inalámbrico. Se trata de un paquete completo para que las organizaciones comunales puedan trabajar de manera digna y eficiente”, señaló.

Las entregas comenzaron hace dos semanas en Cúcuta, específicamente en la comuna 3, y continuaron en municipios como Los Patios y Villa del Rosario.

Este lunes llegaron a Bucarasica, Puerto Santander, Santiago y San Cayetano, y en los próximos días se extenderán a Ocaña, Tibú y otras localidades, hasta cumplir con la meta de 1.206 Juntas beneficiadas en esta vigencia.

“El objetivo es que en el futuro esta cobertura llegue a todas las Juntas de Acción Comunal del departamento, consolidando un territorio de paz y desarrollo”, agregó García.

El impacto de esta iniciativa se refleja en el entusiasmo de los líderes comunitarios. Jesús Emel Ochoa, presidente de Asojuntas del municipio de Bucarasica, expresó que esta dotación representa un avance muy esperado.

“Durante años veníamos solicitando estas herramientas. La tecnología avanza rápido y nosotros también necesitamos estar a la altura para gestionar las necesidades de nuestras comunidades”, aseguró.

En Bucarasica, 27 Juntas de Acción Comunal fueron las beneficiadas en esta primera fase. Ochoa aprovechó para invitar a las organizaciones que aún no están formalizadas a hacerlo. “Las Juntas que no están legalmente constituidas deben organizarse, porque de esa manera podrán reclamar su dotación y acceder a más apoyos de la Gobernación, la Alcaldía y las instituciones nacionales. Nosotros somos la voz de las comunidades, los intermediarios ante las autoridades, y necesitamos herramientas para cumplir ese papel”.

El dirigente comunal también hizo un llamado a complementar esta dotación con otros procesos.

“Es necesario capacitar a nuestras comunidades en la Ley 2166, porque muchas veces no se comprende la importancia de las Juntas ni el alcance de sus funciones. Además, requerimos la construcción de salones comunales, porque tenemos herramientas, pero no siempre contamos con espacios adecuados para guardarlas y usarlas”.