Joven cartagenero fue asesinado por su pareja en Estados Unidos: familia pide ayuda para repatriarlo

Cartagena

El cartagenero de 20 años, Breiner Pérez Matute, fue asesinado por su compañera sentimental en Indianápolis, Estados Unidos. La Policía Metropolitana de esa ciudad del estado de Indiana, confirmó que el joven ingresó a un hospital con heridas en su pecho propinadas con arma blanca.

Richard Matute, primo del fallecido, manifestó que el crimen habría ocurrido en medio de una fuerte discusión que tuvo la pareja dentro del inmueble en donde residían. Presuntamente, en ese enfrentamiento su compañera sentimental de 31 años y oriunda de Venezuela, cogió un cuchillo y le propinó una puñalada en su corazón que terminó acabando con su vida.

“Ellos estaban compartiendo y salieron de discusión en esa reunión por temas de celos por parte de la persona que lo asesinó. En este caso, fue una mujer venezolana que convivía con él desde que se fue de Cartagena hacia Estados Unidos. En la riña se fueron a los golpes, ella sacó un cuchillo y desafortunadamente le proporcionó varias puñaladas en el corazón a mi primo Brainer”, expresó.

Luego de un plan candado, la Policía Metropolitana de Indianápolis capturó a la mujer de nacionalidad venezolana señalada como presunta responsable del homicidio. “La capturaron en el mismo instante porque ella lo llevó con otras personas al hospital y, lamentablemente, cuando los médicos le dijeron que Brainer había fallecido, a ella la capturaron en el momento”, contó.

Familia pide ayuda para repatriarlo

Desde el momento en que se supo la trágica noticia, los familiares de Brainer Matute han iniciado una ardua labor de recolección de dinero para repatriar el cuerpo del joven cartagenero. Sus allegados necesitan 12 mil dólares (cerca de 47 millones de pesos colombianos), con el propósito de traer su cuerpo y darle cristiana sepultura en la capital de Bolívar.

“Acudimos a ustedes, a todas las personas que quieran aportar en este proceso, porque la verdad se nos hace dificilísimo sacar casi 50 millones de pesos para poder repatriar el cuerpo. Al principio nos dieron un plazo de 30 horas que se cumplen el martes para poder pactar todo el tema del dinero”, indicó Richard Matute.

Para quienes quieran dar un aporte se reciben donaciones a través de las siguientes cuentas:

3042918404 Nequi a nombre de Richard Matute

24100481226 Cuenta de ahorros Banco Caja Social a nombre de Richard Matute

Llevaba dos años en Estados Unidos y quería darle una casa a su mamá

Breiner Pérez Matute salió hace dos años hacia Estados Unidos junto a su compañera sentimental de 31 años, señalada como presunta homicida, con el propósito de buscar nuevas oportunidades y cumplir el sueño de comprarle una casa propia a su madre.

“Ellos se conocieron en Cartagena, aproximadamente tres años, diría yo, y ahí fue donde emprendieron un viaje por la vía del Darién y así llegaron a los Estados Unidos.

Brainer estaba trabajando en una empresa de producción”, puntualizó.