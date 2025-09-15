Hombre que disparó al aire en medio de un velorio en Bogotá fue capturado
El hombre intentó escapar de las autoridades, pero las cámaras de videovigilancia facilitaron su captura.
Bogotá D.C
Durante un velorio en el barrio Molinos, en el sur de Bogotá, las cámaras de videovigilancia captaron a asistentes que colocaron música a alto volumen, consumieron licor en las calles y bloquearon una vía vehicular.
Además, quedó grabado cuando un hombre comenzó a disparar al aire, lo que generó pánico entre los vecinos.
Desde el Centro de Comando, Control, Computo y Comunicaciones (C4 Bogotá), la Policía no le perdió al pista al hombre, mientras otros uniformados se dirigían al punto.
El hombre abandonó el arma de una vivienda cercana e intentó escapar en un vehículo, que también fue seguido por las cámaras de videovigilancia y cuyas características fueron informadas a la patrulla.
Debido al tráfico que generó la caravana de vehículos por las exequias, la Policía capturó al hombre que debe responder por el delito de porte ilegal de armas de fuego.
“Este es un ejemplo de cómo la tecnología, sumada a la rápida reacción de la Policía, nos permite actuar con precisión y garantizar que quienes atenten contra la convivencia y la tranquilidad de los barrios sean llevados ante la justicia”, resaltó César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá.