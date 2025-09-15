Hombre que disparó al aire en medio de un velorio en Bogotá fue capturado. Foto: Secretaría de Seguridad.

Durante un velorio en el barrio Molinos, en el sur de Bogotá, las cámaras de videovigilancia captaron a asistentes que colocaron música a alto volumen, consumieron licor en las calles y bloquearon una vía vehicular.

Además, quedó grabado cuando un hombre comenzó a disparar al aire , lo que generó pánico entre los vecinos.

Desde el Centro de Comando, Control, Computo y Comunicaciones (C4 Bogotá), la Policía no le perdió al pista al hombre, mientras otros uniformados se dirigían al punto.

El hombre abandonó el arma de una vivienda cercana e intentó escapar en un vehículo, que también fue seguido por las cámaras de videovigilancia y cuyas características fueron informadas a la patrulla.

Debido al tráfico que generó la caravana de vehículos por las exequias , la Policía capturó al hombre que debe responder por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

“Este es un ejemplo de cómo la tecnología, sumada a la rápida reacción de la Policía, nos permite actuar con precisión y garantizar que quienes atenten contra la convivencia y la tranquilidad de los barrios sean llevados ante la justicia”, resaltó César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá.