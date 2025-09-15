Gala MAMBO llega a Bogotá con su 7° edición con la que buscan impulsar el arte en el país

Gala MAMBO llega a Bogotá con su 7° edición con la que buscan impulsar el arte en el país

El próximo sábado 20 de septiembre se realizará en Bogotá la Gala MAMBO 2025, el evento de recaudación más importante para el Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO).

En esta edición, el homenajeado será el periodista, escritor y amante del arte Alberto Casas, quien recibirá el Premio Mambo a la Filantropía en las Artes, en reconocimiento a su trayectoria y constante apoyo a la cultura, según lo explicó la directora Ejecutiva de La Gala MAMBO 2025, Ángela Royo, el lunes 15 de septiembre en el programa 6AM de Caracol Radio.

“Es un reconocimiento a toda su vida, porque Alberto ha apoyado, trabajado y reconocido todos los ámbitos del arte: la plástica, la música, la poesía, la escritura y, por supuesto, desde la radio con su voz”, aseguró la directora.

¿Qué buscan con este evento?

La gala no solo es un espacio de celebración, sino el mecanismo central para garantizar la sostenibilidad del Museo de Arte Moderno de Bogotá.

“Con lo recaudado pagamos todo lo que asegura la existencia del MAMBO durante un año. Es el evento de recolección de fondos más importante y cada edición es fundamental para que el museo siga en pie”, señaló Royo.

Este año se espera la asistencia de 400 invitados, entre mesas corporativas y donaciones individuales. El tema central será “El Dorado”, y por primera vez desde 2018, la gala volverá a realizarse dentro del propio museo.

Además, la noche también será una vitrina para artistas emergentes y consagrados. Royo, destacó nombres como Evelyn Tobar, quien tendrá una exposición individual y participará en la Bienal de Bogotá, y María Isabel Rueda, con una muestra en el MAMBO.

La directora destacó que el museo exhibe actualmente obras de Óscar Muñoz, uno de los artistas colombianos más reconocidos a nivel internacional, y de Saed García, en su primera exposición institucional.

“Esta es una institución que necesita respaldo”, aseguró Arroyo.

La Gala MAMBO se ha convertido en un símbolo de resiliencia cultural. Pues, gracias al compromiso de sus organizadores y de quienes asisten, el Museo de Arte Moderno de Bogotá sigue siendo un espacio clave para el arte en Colombia.

“Esperamos que nos sigan apoyando como lo han hecho en estos ocho años, para que este museo, que es de todos los colombianos, pueda continuar su misión”, puntualizó Ángela Royo.

Finalmente, realizó una invitación y recordó que la cita es el sábado 20 de septiembre en el Museo.

“Con la promesa de una noche en la que el arte, la filantropía y la celebración, esperamos se unan cientos de personas en beneficio de una de las instituciones culturales más queridas del país”, concluyó.

Lea también: Día Internacional de los Museos 2025: actividades, exposiciones y recorridos gratuitos ¿Cuándo es?