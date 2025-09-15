En 6AM, “Profecías de un optimista”, el nuevo libro de Alberto Casas

En el libro ‘Profecías de un optimista’, Alberto Casas busca presentar una reflexión clara y sin adornos sobre los retos y oportunidades que atraviesan Colombia y el mundo.

Por medio de un estilo preciso y honesto, el autor invita a leer cada página con atención, alejándose del pesimismo para proponer miradas realistas cargadas de esperanza.

Adicionalmente, este libro aborda cuestiones decisivas como las enseñanzas de la pandemia, el peso de las elecciones de 2026, el futuro de los medios de comunicación, la sostenibilidad del sistema de salud y los virajes políticos que delinearán la próxima década.

En este contexto, Casas pasó por 6AM para hablar del lanzamiento de este libro, que se realizará el próximo martes 23 septiembre, en el Gimnasio Moderno.

En desarrollo...