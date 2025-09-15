Fiscalía rastrea gastos publicitarios de campaña Petro Presidente, en medio de investigación a Ricardo Roa

En medio de la investigación que se le sigue al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por posibles irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro, la Fiscalía 50 de la Dirección Especializada contra la Corrupción ordenó nuevas pruebas para establecer la posible omisión de gastos publicitarios.

Roa es investigado por su gestión como gerente de la campaña en 2022.

Un juez de control de garantías avaló la nueva orden de policía judicial mediante la cual se ordenó a un grupo de contadores forenses del CTI recolectar todas las órdenes de publicidad de la campaña ‘Petro Presidente’ y la ‘Coalición Pacto Histórico’.

Para ello, se ha requerido a varios medios de comunicación entregar la documentación relacionada con facturas de venta, recibos de caja, contratos y soportes de transferencias electrónicas “referente a los servicios prestados”.

Lo que se busca es establecer la posible ocultación deliberada de gastos en publicidad, que podrían haber superado los límites legales establecidos para las campañas electorales.

La información solicitada a los medios debe ser entregada entre el 15 de septiembre y el 2 de octubre.