Fiscalía indaga al ministro Pedro Sánchez y al general (r) Zapateiro por presunto tráfico de influencias

La Fiscalía General de la Nación abrió noticia criminal contra el ministro de Defensa Pedro Sánchez y el general retirado, Eduardo Zapateiro, por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias de servidor público.

Esto, luego de la denuncia del sargento retirado Alexander Chala, que reveló chats de WhatsApp donde ambos hablarían sobre la supuesta firma de un contrato en Indumil a espaldas del presidente Gustavo Petro.

La indagación fue asignada a la Fiscalía 11 de legada ante la Corte Suprema de Justicia.

Leer: “Calumnias infundadas”: Mindefensa responde a chats que lo comprometerían con traición al Gobierno

La denuncia interpuesta por Chala, señala que “en los chats se habla de acuerdos, negociaciones, favores y visitas al comando general e Indumil. Lo más delicado es que se estaría actuando a espaldas de la presidencia. La veracidad de los chats es difícil de refutar, pues las imágenes son capturas de pantalla de un celular. En la primera, se pueden observar claramente los números de teléfono de los participantes, que sin duda pertenecen a las personas mencionadas. De comprobarse estos hechos, no solo sería una de las peores traiciones contra el presidente Gustavo Petro, sino un acto de deslealtad y deshonor que pondría en riesgo incluso la seguridad nacional”.

#JUSTICIA| La Fiscalía (@FiscaliaCol) 11 delegada ante la Corte Suprema (@CorteSupremaJ) asumió la indagación contra el ministro de Defensa, @PedroSanchezCol y el general retirado, Eduardo Zapateiro, por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias de servidor… pic.twitter.com/rz44LlGsCQ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 15, 2025

¿Qué dice el ministro Pedro Sánchez al respecto?

En respuesta, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, también presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra el sargento (r) Alexander Chalá Sáenz, a quien acusa de falsedad en documento privado, injuria y calumnia, documento que fue conocido por Caracol Radio en primicia.

El ministro aseguró que esos mensajes difundidos por el sargento Chalá son “un montaje” y rechazó cualquier señalamiento de corrupción o conspiración institucional.

En paralelo, Caracol Radio conoció que Indumil envió una carta al presidente Gustavo Petro en la que niega cualquier vínculo con las afirmaciones divulgadas por Chalá.

La empresa estatal destacó que sus decisiones operativas se rigen exclusivamente por criterios técnicos y estratégicos de las Fuerzas Militares y de Policía, y que no obedece a presiones ni intereses externos.