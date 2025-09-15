Fiscalía imputó al exembajador Daniel Garcés: “durante 14 años agredió física y sexualmente a su exesposa”

La tarde de este lunes 15 de septiembre y luego de cuatro aplazamientos, finalmente la Fiscalía General de la Nación imputó cargos en contra del exembajador de Colombia en la República de Ghana, Daniel Garcés Carabalí.

El exdiplomático fue imputado como presunto responsable de los delitos de violencia intrafamiliar agravada, acceso carnal violento agravado, fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor.

La Fiscal Marlene Orjuela, a cargo de la investigación de este caso, señaló que Garcés durante 14 años (2011-2025), ejerció contra su expareja agresiones físicas, psicológicas, económicas y sexuales.

También, "aprovechó su posición como exembajador en Ghana" para manipular a sus hijos, convenciéndolos de quedarse a vivir con él en ese país.

“Durante el tiempo que convivieron, usted, señor Daniel Garcés Carabalí, agredió física, psicológica, económica y sexualmente a su pareja Beatriz Josefina Niño. Lo hizo de manera sistemática bajo un contexto de control y dominio por su condición de mujer. Incluso cuando se separaron, siguió maltratándola cada vez que ella lo rechazaba y por si fuera poco, cuando se enteró de que había iniciado una nueva relación sentimental, comenzó a ejercer violencia vicaria. Esto es instrumentalizar a sus hijos para castigarla”, expuso la delegada del ente acusador.