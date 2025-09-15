Familiares de víctima de Bucarasica piden explicaciones al Ejército

Cúcuta

En medio del dolor que embarga a la familia del mecánico Miguel Mora quien murió en extrañas circunstancias en el municipio de Bucarasica, la familia reclama explicaciones al Ejército Nacional.

La petición surge ante los señalamientos a la víctima que hizo la autoridad militar de vincularlo a un presunto combate y reportarlo como dado de baja en presuntos enfrentamientos.

El hermano del trabajador en mecánica Willy Mora dijo a Caracol Radio que “nosotros no concebimos como involucran a mi hermano a un grupo ilegal, cuando mi hermano dentro de su trabajo fue a recoger un vehículo de un cliente. El nos aviso que ya venia en camino, de regreso y luego perdimos el contacto con el”.

“El venía con su compañero de trabajo, a él lo detienen y después lo dejan en libertad. Esto es lamentable, que se juegue con la honra, que le quiten la vida a una persona y se le haga pasar como un guerrillero muerto en combate” dijo su familiar.

El abogado que representa a la familia, Carlos Ramos dijo a Caracol Radio que “hemos conocido detalles de este suceso, ocurrido en zona rural del municipio de Bucarasica, en el que se vieron comprometidos dos técnicos en la especialidad de mecánica, oriundos del municipio de Los Patios, Norte de Santander, de extracción humilde y reconocida reputación. Uno de ellos fue capturado de manera ilegal y posteriormente dejado en libertad al no encontrarse evidencia alguna sobre la presunta vinculación con el ELN; el otro, infortunadamente, perdió la vida como consecuencia de un procedimiento estatal manifiestamente irregular e ilegal.El @COL_EJERCITO deberá dar explicaciones al país sobre dicha actuación. El supuesto combate con el ELN no existió: las dos víctimas eran, como se ha dicho, civiles que ninguna relación tenían con ese grupo.

Finalmente manifestó que un equipo de abogados, acompañado de investigadores, a esta hora recolecta toda la información necesaria para demostrar la flagrante violación a los derechos humanos y al derecho de la guerra por parte de activos del Ejército Nacional.