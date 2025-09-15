El sector calzado también ha sido víctima de extorsiones en Cúcuta

Cúcuta

María Fernanda Cadena, directora de Corpoincal, indicó que es lamentable que delitos como la extorsión esté azotando a los diferentes sectores productivos de Norte de Santander y de Cúcuta. Uno de ellos, el calzado y la marroquinería.

“En nuestro sector también se ven estos fenómenos” aseguró Cadena, quien resaltó que es importante el trabajo que se ha adelantado con las autoridades administrativas y la fuerza pública para contrarrestar este delito.

“Estamos trabajando de la mano con la alcaldía, la gobernación, para poder mitigar las afectaciones que sufre el medio”.

Sin embargo, a diferencia de otros sectores, donde los empresarios se han visto obligados a cerrar sus puertas y liquidar sus empresas, aseguró Cadena que este no ha sido el caso del sector calzado y marroquinería.

“Gracias a Dios no se han cerrado empresas, pero sí nos hemos visto obligados a trabajar en más silencio”, concluyó María Fernando Cadena.