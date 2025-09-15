El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

El Pulso del Fútbol, 15 de septiembre de 2025

El Pulso del Fútbol analiza las derrotas de los equipos grandes del fútbol colombiano.

Javier Gandolfi entrenador de Atlético Nacional / Ernesto Ryan / Getty Images

Juan Cedeño

45:03

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el buen inicio de Luis Díaz con el Bayern Múnich en la Bundesliga. Steven dijo: “A mí me dijeron que Wirtz era mejor que Luis Díaz y la verdad es que el colombiano ha dejado a sus críticos en ridículo. Creo que Lucho va a hacer el triple de goles que hizo en el Liverpool”. Sobre el tema César agregó: “Cuando se habla de que un jugador es mejor que otro, hay que ir a los números, pero Wirtz hasta ahora está empezando. Lucho ha iniciado muy bien con el Bayern Múnich”.

No olvide escuchar el audio del programa.

