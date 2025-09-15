El Pulso del Fútbol, 15 de septiembre de 2025
El Pulso del Fútbol analiza las derrotas de los equipos grandes del fútbol colombiano.
Javier Gandolfi entrenador de Atlético Nacional / Ernesto Ryan / Getty Images
En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el buen inicio de Luis Díaz con el Bayern Múnich en la Bundesliga. Steven dijo: “A mí me dijeron que Wirtz era mejor que Luis Díaz y la verdad es que el colombiano ha dejado a sus críticos en ridículo. Creo que Lucho va a hacer el triple de goles que hizo en el Liverpool”. Sobre el tema César agregó: “Cuando se habla de que un jugador es mejor que otro, hay que ir a los números, pero Wirtz hasta ahora está empezando. Lucho ha iniciado muy bien con el Bayern Múnich”.
