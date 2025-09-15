El 54% de las ventas de vivienda en Ibagué son a personas de otras regiones: Camacol Tolima

Ibagué

Veliz Mejía, presidente de Camacol en el Tolima, reveló que las cifras de venta de vivienda nueva en la región siguen retrocediendo por la falta de políticas que impulsen la compra.

“De acuerdo con la última estadística que me dieron estamos cerca del 2016 unas cifras mucho antes de la pandemia, la caída en ventas han sido vertiginosas, eso ha afectado todo”, dijo el directivo gremial.

Mejía destacó que al sector lo que más le preocupa es el periodo de las iniciaciones, porque es el punto en el que se mueve la dinámica económica con la generación de empleos directos e indirectos.

“Un ejemplo sencillo, en una obra una persona pone una carpa para la venta de comida, ella no depende de la obra, pero durante varios años pone su negocio, la economía alrededor de la construcción mueve 34 subsectores”, dijo el presidente de Camacol en el Tolima.

A la vez sostuvo que cuando sucede lo que ha ocurrido en los últimos años con el retroceso en ventas e iniciaciones en el sector de la construcción, todos los renglones que dependen de este tipo de proyectos caen.

Una buena noticia para el sector

Por otra parte, Veliz Mejía, presidente de Camacol del Tolima, explicó que las cifras que tiene el sector revelan que el departamento ha sido la zona del país en el que extranjeros y colombianos compran una segunda vivienda.

“Una cifra que me pareció muy buena, colombianos que compran en otras ciudades una segunda vivienda en la que más adquieren es en Ibagué, obviamente el mayor porcentaje es de Bogotá, está Medellín y personas de municipios como Chaparral, Guamo entre otros”, destacó.

Veliz Mejía destacó que el 54% de las ventas que se están haciendo en Ibagué son de personas que no viven en la ciudad, lo que demuestra que la ciudad es atractiva para este tipo de inversiones.

Finalmente, resaltó que esa venta a foráneos no ha dejado que las cifras de la comercialización de vivienda nueva sean peores “Ojalá que exista un cambio en las políticas, no sé si que vuelva Mi Casa Ya, o que, pero muchos colombianos perdieron la oportunidad de tener una vivienda propia por falta de subsidios, eso es muy triste”.