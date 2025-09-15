‘Daniel’ y ‘El Cole’, judicializados por presuntos vínculos con Clan del Golfo en Bolívar

La Fiscalía, a través de la Seccional Bolívar, judicializó a Leonardo Rodríguez Meléndez, alias Daniel; y a Edwin Enrique Ferreira Villadiego, alias Cole, como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir, homicidio, ambas conductas agravadas y tentativa de homicidio, según sus posibles responsabilidades individuales.

Un fiscal de Cartagena señaló a los procesados como presuntos integrantes de la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes del Clan del Golfo que delinque en Bolívar. ‘Daniel’ y ‘Cole’ serían responsables de muertes ocurridas en los municipios de Caracolí, El Carmen de Bolívar, Clemencia y Villanueva.

El material probatorio determinó que el primero sería el encargado de coordinar y prestar seguridad a los comandantes de la red ilegal; mientras que el segundo alertaría a la organización criminal sobre los movimientos de la Fuerza Pública.

Al parecer, Rodríguez Meléndez participó en el asesinato de un hombre, ocurrido en su propia residencia el 15 de junio de 2024 en el sector del Bronx en el municipio de Clemencia. Allí, se cree, llegó el investigado en compañía de otros hombres quienes dispararon contra la víctima, provocando su muerte.

Entre tanto, alias Cole estaría implicado en tres homicidios selectivos registrados en El Carmen de Bolívar, durante el 2024.

Estos ocurrieron: el 8 de enero, en el barrio Panorama; el 1 de abril, en el sector de Las Colonias; y el 12 de marzo, en el barrio 8 de junio. Otro ataque, sucedió el 17 de marzo del mismo año en el sector de La Cancha de la misma población.

Allí, una persona resultó herida y fue traslada a un centro asistencial donde se recuperó. Rodríguez Meléndez y Ferreira Villadiego fueron capturados por la Policía Nacional el 24 y 27 de julio pasado; uno en la vía que conecta Cartagena con San Onofre (Sucre) y otro en El Carmen de Bolívar.

Ninguno de los procesados aceptó los cargos en su contra.