¿Cuáles son las zonas donde más se presentan incendios forestales en Ibagué?

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, Harold Wilches, secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo de Ibagué, se refirió a los sectores que han sido más afectados por los incendios forestales durante la temporada de menos lluvias que afronta la región.

“Como siempre tenemos unas comunas más afectadas que otras, en este caso las comunas 7, 8 y 9 son en las que más tenemos incendios forestales por las altas temperaturas”, dijo Harold Wilches.

Por otra parte, en el sector rural los corregimientos de Carmen de Bulira y el Totumo son las zonas en las que más se han atendido incendios forestales por parte de las unidades del cuerpo de bomberos.

“Debemos decirle a la gente que evitemos esas quemas controladas de vegetación y basuras que se salen del control, lo que genera afectación de la capa vegetal”, destacó el secretario de Medio Ambiente y Gestión del Riesgo.

El funcionario resaltó que entre 2 y 3 incendios de este tipo diarios se están atendiendo en la capital del Tolima “Las cifras aumentan, sobre todo en el sector rural con este tipo de prácticas, sectores donde se dificulta la atención”.

Incendios forestales en el Tolima

En el departamento sigue la alerta por los incendios forestales y las altas temperaturas lo que ha ocasionado que en los últimos dúas siete incendios de este tipo estén activos en el Tolima. Las conflagraciones que generan una mayor preocupación se presentan en las poblaciones de San Luis, Prado, Icononzo, San Antonio, entre otros.