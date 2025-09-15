Crece la ocupación hotelera en el Huila en 42,36% durante 2025

Neiva

El balance del sector hotelero en Colombia durante el 2025 refleja un panorama alentador. Con corte a julio, la ocupación nacional se ubicó en 55,53%, lo que representa un incremento de 0,66 puntos porcentuales frente al mismo periodo del 2024, cuando fue de 54,86%. Aunque el aumento es leve, confirma una tendencia de recuperación para la industria turística.

En el caso del departamento del Huila, el comportamiento también ha sido positivo. La ocupación acumulada entre enero y julio de este año alcanzó el 42,36%, es decir, un crecimiento de 2,28 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se registró un 40,08%. Estos resultados son valorados por los prestadores de servicios turísticos de la región.

Según Joan Rodríguez de Cotelco Huila, comento que “si se observa únicamente el mes de julio del 2025, las cifras son aún más favorables. A nivel nacional, la ocupación hotelera subió 2,56 puntos porcentuales, mientras que en el Huila el incremento fue de 3,21 puntos porcentuales. Este comportamiento evidencia que, a pesar de las dificultades de movilidad en el año, el turismo se mantiene en recuperación y genera esperanza en el sector”.

Con la mirada puesta en la semana de receso de octubre, las expectativas son altas. Se espera que esta temporada impulse la economía de hoteles y prestadores de servicios turísticos, superando la barrera histórica del 43% de ocupación. Finalmente, se invita a propios y visitantes a redescubrir los atractivos del Huila, apoyar el turismo interno y seguir posicionando a la región como la puerta del sur del país.