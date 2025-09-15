Concejales de Cartagena, bien en asistencia a sesiones pero regulares en permanencia según Funcicar

La Fundación Cívica Pro- Cartagena reveló un informe sobre la asistencia y permanecia de los concejales del distrito a las sesiones, en el periodo comprendido entre febrero 3 y el 31 de julio de 2025.

En general, el Concejo tiene una excelente asistencia a las sesiones con un promedio del 96%, pero hay algunos concejales con baja permanencia.

El Observatorio resumió los datos clave:

● 114 sesiones analizadas

● 73 inasistencias

● Concejales y bancadas con mejor asistencia

Entre el 3 de febrero y el 31 de julio hubo 114 sesiones en el Concejo de Cartagena. Aunque el promedio de asistencia es positivo: 96%, persiste el reto de mejorar la permanencia.

Hubo quórum del 100% en el 74% de los minutos sesionados. Nueve concejales afectaron principalmente este indicador.

Para el 2025, reciben $721.000 por sesión asistida, no por el tiempo en el recinto.

El promedio de duración de las sesiones fue de una hora y 20 minutos, siendo 15 minutos el menor tiempo (sesión libre), y 5 horas la de mayor duración (debate sobre salubridad en el agua potable de Zona Norte).

El tiempo de un concejal no se limita a las sesiones plenarias, pero estas son decisivas para definir y tomar decisiones de impacto político y de la calidad de vida.

También asisten a sesiones de Comisión, mesas de trabajo, delegación en eventos, reuniones con bancada y grupos de interés, entre otras.

Ranking de baja permanencia primer semestre de sesiones

Las 114 sesiones del Concejo de Cartagena, duraron en total 10.035 minutos.

Estos porcentajes, señala Funcicar, miden la proporción de tiempo que los concejales estuvieron en las sesiones frente a la duración total de las mismas.

Entre más bajo el porcentaje, menor tiempo en el recinto.

1. Pedro Aponte. 44% de permanencia. 4379 minutos totales.

2. Carlos Barrios. 58% de permanencia. 5618 minutos totales.

3. Laureano Curi. 58% de permanencia. 5829 minutos totales.

4. Mónica Villalobos. 58% de permanencia. 5877 minutos totales.

5. Carlos Raad. 62% de permanencia. 6287 minutos totales.

Algunos concejales registran una asistencia casi perfecta pero al no llegar a tiempo a las sesiones no alcanzan a: aprobar el orden del día y a ser parte del quórum inicial.

¿Quiénes registran más llegadas tarde de las 114 sesiones?

1. Carlos Barrios: 2 inasistencias, llegadas tarde: 86 sesiones.

2. Gloria Estrada: 1 inasistencia, llegadas tarde: 71 sesiones.

3. Laureano Curi: 6 inasistencias, llegadas tarde: 66 sesiones.

4. Mónica Villalobos: 0 inasistencias, llegadas tarde: 53 sesiones.

5. Pedro Aponte: 14 inasistencias, llegadas tarde: 32 sesiones

¿Quiénes fueron los que más faltaron?

1. Pedro Aponte: 14 ausencias

2. Javier Julio: 8 ausencias

3. Hernando Piña: 8 ausencias

4. Wilson Toncel: 6 ausencias

5. Carlos Raad: 6 ausencias

6. Laureano Curi: 6 ausencias

¿Quiénes no faltaron?

Asistieron a todas las sesiones: Emanuel Vergara, Edgar Mendoza, William Pérez y Mónica Villalobos. En el resto de los concejales, el promedio de ausencias es de 3.

Funcicar observó esta práctica

Hay sesiones, audiencias o debates de control político que en su desarrollo cuentan con una baja participación de concejales, aunque se encuentren en el edificio.

Estos ingresan nuevamente a las sesiones al momento de votaciones o rectificación del quórum, garantizando el quórum decisorio a pesar de la escasa participación en la discusión previa.

“La sola asistencia no es suficiente para garantizar una participación completa en las sesiones. El quórum también constituye una herramienta política que fue usada, en el periodo estudiado, en un debate y en la formulación de una propuesta de control político”, dijo el informe.

● 19/marzo, proposición de la oposición citando a debate sobre Plan Titán 24, no sometida a consideración por falta de quórum.

● 23/abril, debate de control político a Afinia fue cancelado durante su desarrollo por falta de quórum.