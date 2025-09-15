Cocaleros reclaman pagos del programa de sustitución de cultivos ilícitos

Cúcuta

Las familias cocaleras que le apostaron al Plan de sustitución de cultivos ilícitos están demandando del gobierno nacional atención y respuesta a las acciones que han desarrollado dentro del programa de sustitución de cultivos ilícitos.

Cesar Ruiz vocero de las familias dijo a Caracol Radio que “en la actualidad el gobierno tiene el registro de 2.500 familias ubicadas en los municipios de Tibú y Sardinata en las que se necesitan avances y respuesta”.

Explicó que “en medio de las dificultades que se han venido registrando hay una apuesta por avanzar en resolver la situación de las familias que tienen atrasados los pagos”.

Indicó que existe un alto número de familias que han venido respondiendo pero también reconoció que las demoras en los subsidios generan preocupaciones e incertidumbres.

Explicó finalmente que en el territorio le siguen apostando a la continuidad de proyectos que puedan permitir dejar atrás esa actividad y encasillarse a programas productivos que beneficien a las comunidades.