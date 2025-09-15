Capturado presunto explosivista del ELN en Ocaña

Cúcuta

Labores de inteligencia adelantadas por tropas del Grupo Gaula Militar Norte de Santander, de la Trigésima Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con el Gaula DENOR, de la Policía Nacional, realizaron una diligencia de allanamiento en el municipio de Ocaña, en la cual se capturó a alias “Carlos” o “Caliche”.

Según las autoridades “este sujeto presuntamente desde hace 10 años integraba la compañía Comandante Diego, del grupo armado organizado del ELN, como explosivista y coordinador logístico, quien tenía como zona de injerencia en Norte de Santander los municipios de Ocaña, Ábrego, Sardinata y Playa de Belén, así como en Río de Oro y González, en el departamento del Cesar”.

Los investigadores señalaron que este sujeto habría participado en varias acciones terroristas y ofensivas contra la Fuerza Pública, mediante el empleo de artefactos explosivos en el eje vial que conduce del municipio de Ocaña hacia Ábrego.

Es importante resaltar que esta zona ha sido escenario de eventos relacionados con explosivos en varias ocasiones, incluyendo la desactivación de un artefacto en el sector La Ermita, en el año 2017, con el cual pretendían atacar las tropas del Ejército Nacional.

Durante la captura “le fueron hallados 2 artefactos explosivos improvisados y 400 gramos de marihuana, los cuales fueron puestos a disposición de la autoridad competente. Alias caliche, deberá responder por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, parte o municiones y explosivos y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; esto como consecuencia de las labores delictivas que venía desempeñando” dijo uno de los investigadores.