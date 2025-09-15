Bomberos voluntarios del Huila anuncian movilización hacia Neiva por incumplimientos

NEIVA

Un grupo de bomberos voluntarios de varios municipios del Huila prepara una movilización pacífica hacia la ciudad de Neiva. La decisión se tomó tras una reunión virtual con los comandantes, en la que se planteó la inconformidad frente a los reiterados incumplimientos de la Gobernación en el marco del Fondo Departamental de Bomberos. La medida busca exigir garantías para la prestación de este servicio público esencial.

Los reclamos se sustentan en la corresponsabilidad que establece la Ley 1575 de 2012, la cual señala la obligación de complementar el servicio de bomberos en municipios menores de 20.000 habitantes. Según los representantes, los gobiernos locales hacen grandes esfuerzos para financiar el servicio, pero la administración departamental no ha cumplido en materia de infraestructura, capacitación, ni dotación de equipos. Esto ha generado un ambiente de malestar entre las instituciones bomberiles.

Según Édison Fernández, Coordinador de Bomberos departamental. Anuncio que “se estima que alrededor de 34 municipios participarán en la movilización, a excepción de Pitalito, que se marginó de la iniciativa por considerarla una vía de hecho. El plan contempla desplazar entre 300 y 350 bomberos junto con algunos vehículos, mientras que el resto permanecerá en sus localidades garantizando la atención de emergencias. La manifestación consistirá en un “sirenazo” en la capital huilense como llamado de atención a las autoridades”.

Finalmente, los comandantes conformaron un comité encargado de la logística y seguridad del proceso, con el fin de no desproteger los territorios. De igual manera, esperan que en los próximos días la Gobernación cumpla con la entrega de los vehículos que aún están en proceso de verificación técnica. La movilización, afirman los voceros, es una medida justa ante la crisis que atraviesan los bomberos en el Huila.