Farándula

Bogotá y Las Vegas marcan un nuevo capítulo en la música de Carín León

Colombia se prepara para recibir al cantante mexicano, por primera vez en el Estadio El Campín, el 8 de noviembre de 2025 en el marco de su gira “Boca Chueca Tour”.

Cortesía: Carín León “Boca Chueca Tour”

Cortesía: Carín León "Boca Chueca Tour"

Ricardo Bedoya

Carín León, embajador global de la música mexicana y ganador del GRAMMY® y Latin GRAMMY®, continúa rompiendo barreras en la música latina. El sonorense se presentará en la innovadora Sphere de Las Vegas, con una residencia limitada producida por AEG Presents los días 11, 12 y 13 de septiembre de 2026, en el marco de las celebraciones por la Independencia de México.

El espectáculo tendrá un despliegue visual y sonoro, con la pantalla LED de mayor resolución que rodea por completo a la audiencia y el sistema de audio más inmersivo que ofreció ofreciendo una experiencia única para cada asistente. La preventa inicia el 23 de septiembre de 2025 y la venta general el 26 de septiembre de 2025 en carinleon.com, incluyendo estadía en The Venetian Resort Las Vegas, boletos preferenciales y mercancía exclusiva.

Cortesía: “Boca Chueca Tour” de Carín León

Por otro lado, Carín León llegará a Colombia con el “Boca Chueca Tour”, al Estadio El Campín de Bogotá, el 8 de noviembre de 2025. Con una producción de talla mundial, invitados sorpresa y un repertorio que reúne sus mayores éxitos y colaboraciones internacionales, el show promete ser un hito para la música regional mexicana en Sudamérica.

Con estos escenarios, el Sphere en Las Vegas y el Campín en Bogotá, León consolida su impacto global y reafirma su posición como pionero que lleva la música mexicana a nuevas audiencias y escenarios de talla mundial. La venta para su show en Bogotá se encuentra disponible en www.tuboleta.com.

