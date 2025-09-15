Bad Bunny anuncia una fecha adicional en el Coliseo de Puerto Rico “No me quiero ir de aquí: Una más

El fenómeno musical Bad Bunny no deja de sorprender. Tras completar una histórica residencia de 30 conciertos en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, el artista anunció una presentación adicional titulada “No me quiero ir de aquí: Una más”, programada para el sábado 20 de septiembre.

La noticia fue confirmada por Move Concerts y Noah Assad Presents, productoras del evento, a través de redes sociales. La venta de boletos será exclusiva para residentes de Puerto Rico, quienes deberán registrarse previamente en www.nomequieroirdeaqui.com.

La residencia de Bad Bunny, iniciada el 11 de julio, incluyó tres conciertos por fin de semana durante diez semanas consecutivas, logrando reunir a más de 400 mil fanáticos. Esta hazaña lo convierte en el artista con más presentaciones en la historia del “Choliseo”.

El espectáculo final contó con la participación de figuras como Ivy Queen, Vico C, Feid, René Pérez, Ricky Martin, Gilberto Santa Rosa, Ednita Nazario, Jowell y Randy, Nicky Jam, Kany García, Yandel y Tito Auger, entre otros. Además, celebridades como Penélope Cruz, LeBron James, Kylian Mbappé, Sebastián Yatra y Dayanara Torres estuvieron presentes como público.

El evento también incluyó una pieza audiovisual protagonizada por el actor Jacobo Morales, retomando el personaje de “Concho” del cortometraje Debí tirar más fotos, que sirvió como antesala al álbum homónimo.

Bad Bunny iniciará su gira internacional “Debí tirar más fotos” en noviembre, con fechas confirmadas en República Dominicana, Brasil, Australia, México, Francia, Italia y más, hasta julio de 2026.