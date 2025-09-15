Autoridades en el Huila, golpean las finanzas ilícitas de la estructura Ismael Ruiz

Neiva

En un nuevo resultado operacional contra las economías ilícitas, tropas del Ejército Nacional, logra incautar 56 kilogramos de marihuana. El hallazgo se produjo en la vereda Flandes, zona rural del municipio de Yaguará, gracias a labores de control militar en puntos estratégicos del Huila.

La operación fue desarrollada por soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.º 9 Tenerife, en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía. Durante el registro se encontraron tres costales abandonados a un costado de la vía, que en su interior contenían 109 paquetes prensados de marihuana listos para su distribución.

Según el coronel Henry Herrera Arenas, comento que “las autoridades, la droga incautada equivale a cerca de 56.000 dosis individuales, con un valor de comercialización aproximado de 168 millones de pesos. Se presume que el cargamento provenía de zonas rurales limítrofes con el departamento del Cauca, utilizadas por la estructura Ismael Ruiz del Bloque Central Isaías Pardo”.

Este resultado representa una nueva afectación directa a las finanzas criminales de dicho grupo armado. Con estas acciones, la Fuerza Pública continúa debilitando sus redes de narcotráfico y limitando los corredores de movilidad que pretenden consolidar en el territorio huilense.