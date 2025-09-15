Alcaldía de Neiva prioriza inversión en infraestructura educativa

NEIVA

Las 36 instituciones educativas del municipio, junto a sus sedes, presentan un deterioro progresivo en su infraestructura. Aunque el desgaste por el paso del tiempo es normal, la falta de maniobrabilidad financiera ha impedido realizar las reparaciones necesarias. Desde el inicio de la administración, se han emprendido esfuerzos para recuperar estos espacios y ofrecer condiciones dignas a los estudiantes.

La Alcaldía ha desarrollado un ejercicio de caracterización para conocer a fondo el estado de los planteles. Sin embargo, el plan de infraestructura existente solo refleja la situación actual, pero no incluye presupuestos ni diseños que faciliten la ejecución de obras. Esto ha llevado a que las intervenciones se prioricen de acuerdo con el grado de deterioro en cada institución.

Amelia Monroy, secretaria de educación, afirmo que “el proceso contempla estudios técnicos y de presupuestos para definir valores de ejecución y así avanzar en la búsqueda de recursos. De esta manera, se procura que las intervenciones no sean improvisadas, sino que respondan a una planeación que garantice sostenibilidad y calidad en los resultados. La administración ha señalado que el compromiso es fortalecer la educación desde sus bases”.

En este momento se cuenta con una inversión de 1.300 millones de pesos destinados a la adecuación de 14 cocinas escolares. Con estas obras, se busca que los niños puedan recibir en condiciones óptimas las raciones calientes del Plan de Alimentación Escolar. De manera paralela, se continúa gestionando financiación para ampliar las intervenciones en otras sedes educativas del municipio.