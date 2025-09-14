Rifirrafe por la muerte de “Guillermino”: Petro y Rendón se enfrentan en redes

Medellín, Antioquia

La muerte en combate de alias “Guillermino”, uno de los principales jefes del frente 36 de las disidencias de las FARC, desató un fuerte cruce de declaraciones entre el presidente Gustavo Petro y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Ambos se pronunciaron en la red X, antes Twitter, lanzando críticas y adjudicándose responsabilidades sobre el operativo.

El presidente Petro escribió: “‘Guillermino’ cayó en combate en mi gobierno y bajo el Ejército de Colombia. No pudieron detenerlo antes”. Agregó además: “‘Guillermino’ equivocó su camino, pensó en ser guerrillero y se volvió traqueto y cuidador de cultivos ilícitos. Otros desde el poder planifican ser bandidos y lo logran”.

Las afirmaciones del mandatario nacional fueron respondidas con contundencia por el gobernador Rendón, quien afirmó: “Alias Guillermino nació, se crió, y se hizo millonario en el mundo criminal gracias a su gobierno”.

El gobernador también cuestionó la “paz total” impulsada por el presidente: “De no haber sido por la paz total, que les dejó a sus anchas para que capturaran las jugosas rentas del narcotráfico y la minería ilegal, otro hubiera sido el destino de él y otros jóvenes: lejos de la violencia y el crimen”.

Rendón insistió en que la narrativa del Gobierno nacional romantiza el crimen: “Usted permite, como se muestra en el video, que muchos jóvenes idealicen el crimen”.

Y concluyó: “Toca seguir apelando al valor de nuestros Soldados y Policías, que cumplan su deber constitucional y combatan a los criminales a los que usted trata como angelitos”.

Alias “Guillermino”: objetivo de alto valor

Alias “Guillermino”, cuyo nombre real sería Olmedo Valencia Zapata, tenía 31 años y era considerado uno de los cabecillas más peligrosos del frente 36. Su accionar criminal incluía narcotráfico, minería ilegal, extorsión y atentados contra la Fuerza Pública en el norte y nordeste de Antioquia. Fue abatido por tropas del Ejército en zona rural del municipio de Campamento.

Ataque con explosivos en Medellín tras su muerte

Horas después del operativo, presuntos integrantes del frente 36 dinamitaron una torre de energía de EPM en el sector La Asomadera, oriente de Medellín. En el lugar fue dejada una bandera alusiva a las disidencias, lo que refuerza la hipótesis de retaliación.

El alcalde Federico Gutiérrez confirmó el hecho: “En horas de la noche hizo presencia la policía en vía Loreto, sector de La Asomadera, para verificar la presencia de bandera alusiva al frente 36 de las FARC. En el sector hubo detonaciones y se pudo confirmar la afectación de una de las torres de energía de EPM”.

El mandatario ofreció una recompensa de hasta $200 millones de pesos por información de los responsables: “Ofrecemos hasta $200 millones de pesos para quien nos dé información de los responsables materiales e intelectuales de la afectación contra la torre de energía el día de hoy”.

El gobernador también advirtió: “Este es el frente de Calarcá, el mismo criminal con quien @petrogustavo insiste en negociar la paz total”. Horas más tarde, confirmó: “En la torre de energía había tres cargas, dos ya fueron desactivadas”, y anunció: “Habrá una detonación controlada en los próximos minutos”.