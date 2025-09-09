Gobernador de Antioquia recibió con “pesar y preocupación” el hundimiento del referendo fiscal

Antioquia

Este martes se conoció que la comisión primera del Senado hundió la propuesta del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, la cual buscaba que por medio de un referendo se aprobara la independencia fiscal de los 32 departamentos. ES decir, que cada uno de ellos maneje sus propios recursos. La votación quedó así: ocho votos a favor del hundimiento, seis en contra.

Andrés Julián Rendón se refirió a este traspiés que sufrió su iniciativa y en su cuenta de X dijo: “Recibo con pesar y preocupación por los 32 departamentos de Colombia la decisión hoy tomada por la Comisión Primera del Senado de oponerse al referendo de autonomía fiscal de las regiones”.

El mandatario señaló al presidente Gustavo Petro como principal opositor de la iniciativa, porque recordemos que ya había hecho duras críticas a la propuesta . El señor Rendón aseguró que pierden las regiones y gana el centralismo y agregó: “Quienes se opusieron al referendo, porque se salieron después de haber dado el sí o porque lo votaron negativamente, le hacen un favor a Petro y al peligro que representa la concentración del poder en el nivel central. Siguen creyendo que desde un escritorio en Bogotá definen el destino de las regiones y la vida de los ciudadanos”.

Argumenta que los gastos burocráticos centralistas son financiados por las regiones y ejemplifica que Antioquia envió el año pasado al estrado 40 billones de pesos y le devolvieron seis billones.

Finalizó su reacción indicando que esa iniciativa es su anhelo y, por lo tanto, seguirá en firme en su lucha, a la cual no se renunciará.