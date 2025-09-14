Por crisis nerviosa de un fiscal, suspenden audiencia en Juzgado de Ibagué

Ibagué

El sindicato de los servidores judiciales del Tolima, Asonal Judicial, denunció que en Ibagué una audiencia ante un Juzgado Municipal tuvo que ser suspendida luego que el fiscal que participaba allí sufrió una crisis nerviosa que le imposibilitó continuar con la diligencia.

El presidente de la organización Kirov Rojas Oviedo señaló que este fiscal cuenta con una brillante trayectoria y es reconocido por su trabajo ejecutado con disciplina y responsabilidad, sin embargo sucumbió durante la audiencia como resultado de un episodio de estrés intenso ante la desbordada carga laboral.

“Este es el reflejo de una alta carga laboral. Los servidores judiciales se están enfermando. En este caso particular del fiscal que sufrió una crisis nerviosa en medio de una audiencia es que el reporte que tenemos es que llevaba tres días sin dormir para poder preparar todas las audiencias que le asignan. Hoy un fiscal debe atender entre 17 y 23 audiencias por día, lo cual genera una enorme presión ya que debe prepararse para cada una de ella. Si no lo hace, puede ser sancionado”, explicó Rojas.

Un fiscal de la ciudad de Ibagué sufrió crisis nerviosa en medio de una audiencia/Imagen suministrada por Asonal Judicial Tolima Ampliar

A renglón seguido manifestó que este fenómeno no solamente se vive en la Fiscalía General de la Nación si no también en la Rama Judicial donde se incrementaron las consultas por salud mental.

“Días atrás el secretario de un Juzgado tuvo que ser internado en una clínica de reposo porque estaba agobiado por la sobre carga laboral. La situación es preocupante no solamente en la Rama sino también en Medicina Legal donde por la falta de personal está generando entre sus funcionarios dificultades para cumplir con su labor”, dijo el dirigente de Asonal Judicial.

¿Más Personal?

Frente a ese panorama, Asonal Judicial en el Tolima reiteró el llamado al Gobierno Nacional para avanzar en los procesos de incremento de la planta de personal teniendo en cuenta que hoy ante el aumento de la criminalidad en el país y la necesidad de la ciudadanía de tener un servicio de justicia oportuno requiere de más técnicos y profesionales.