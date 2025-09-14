Operativo antiextorsión en el Huila, deja un muerto y un herido

Neiva

El operativo se llevó a cabo en la vereda San Roque del municipio de Oporapa, por parte de tropas del Gaula Militar Huila y Gaula de la Policía Huila, en conjunto con el Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación N.° 5, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y con el apoyo interinstitucional del CTI de la Fiscalía.

Las unidades, tras la denuncia y acciones de inteligencia, adelantaron la operación contra quienes se identificaban como presuntos integrantes de la Quinta Compañía Fernando Díaz del Grupo Armado Organizado Residual Segunda Marquetalia – Estructura Teófilo Forero Castro.

Los dos hombres al parecer realizaban extorsión y constreñimiento contra comerciantes, cafeteros y finqueros de la región, a quienes le estarían exigiendo entre 10 y 50 millones de pesos a cambio de permitirles continuar con sus actividades agrícolas y comerciales.

Cuando el hombre victima de la extorsión quien dias anteriores había denunciado ante las autoridades la actividad ilícita, asistió al sitio de la entrega del dinero, las autoridades intervinieron desatándose el intercambio de disparos.

La acción dejó como resultado la muerte en desarrollo de la operación militar de un sujeto y la captura, herido, de un segundo individuo. El capturado recibió atención médica inmediata y fue trasladado a un centro asistencial, donde quedó bajo custodia de las autoridades competentes.

En el lugar de los hechos fueron incautadas dos armas cortas, 50 cartuchos calibre 9 milímetros, dos celulares y una motocicleta, elementos empleados para actividades delictivas.