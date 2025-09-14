Liberada pareja de esposos secuestrados.

La pareja fue liberada en zona rural del municipio de Garzón en limites con el caquetá.

Neiva

Luego de 48 horas de secuestro la pareja conformada por Benjamín Salcedo y su esposa Lourdes Pacinga, fueron liberadas en zona rural del municipio de garzón en limites con el departamento del Caquetá.

El alcalde del municipio de Pitalito confirmó mediante su red social X, que ya se encuentran liberados. “Gracias a Dios liberados Benjamín Salcedo y su esposa secuestrados en zona rural de Acevedo”.

La pareja dedicada a la producción compra y venta de café, por la que pedían $500 millones de pesos por su liberación, habría sido secuestrada por una estructura armada del bloque Rodrigo cadete, en la vereda Cantarito zona rural del municipio de Acevedo en la vía que comunica al municipio de Pitalito, donde su camioneta blindada había aparecido con varios impactos de bala de fusil.

Según información preliminar, el cafetero Benjamín Salcedo, recibe atención médica en un centro asistencial por una herida leve en uno de sus brazos producto al parecer de las esquirlas de los vidrios del vehículo impulsados por los disparos en el momento de su secuestro.

Los gobiernos departamental y municipal habían ofrecido recompensa hasta de 100 millones de pesos a quien suministrara información para poder rescatarlos.

Se espera los detalles y la versión oficial de la liberación, por parte de las autoridades.