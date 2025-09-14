Joven fue ultimado por pistoleros en barrio Nelson Mandela, en Cartagena: tenía 18 años
Un sujeto desconocido le disparó a quemarropa cuando departía con vecinos en el sector 20 de Enero
Cartagena
Pistoleros a sueldo asesinaron sin contemplación a un joven de 18 años identificado como Edwin Enrique Zambrano Barrios en el barrio Nelson Mandela, suroccidente de Cartagena.
Según el reporte entregado por la Policía Metropolitana, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta llegaron al sector 20 de Enero y el parrillero aprovechó que el occiso se encontraba distraído departiendo con algunos vecinos para perpetrar el crimen.
El sicario le propinó varios balazos a Edwin Zambrano, conocido en la zona como ‘Paleta’, dejándolo gravemente herido. El joven fue trasladado a un centro asistencial cercano, donde ingresó sin signos vitales de acuerdo con los galenos de turno.
Las autoridades confirmaron que el fallecido presentaba dos anotaciones judiciales por los delitos de hurto y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
La Policía no ha indicado los móviles de este crimen, sin embargo, se presume que todo se debería a un supuesto ajuste de cuentas entre bandas criminales.