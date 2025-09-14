Huilense gana premio nacional e internacional de inventores

Neiva

Se trata del tecnólogo en obras civiles, máster en tratamiento de aguas Yobani Cuaji Trujillo, quien inventó un sistema de potabilización de agua para ser implementado en comunidades rurales, el cual está brindando beneficio a comunidades en zonas apartadas de la geografía nacional.

Yobani compitió con mas de cien inventores en el caso del premio de la super intendencia, con su invento el cual ayuda a mejorar la calidad de vida mediante la implementación de sistemas de potabilización de agua que incluye un método convencional basado en la coagulación de relación, sedimentación y filtración y desinfección y que se construye en concreto reforzado y que es fácil de operar con un costo relativamente módico que asumen directamente las comunidades interesadas, el cual se puede entregar entre tres a cinco meses y sirve para beneficiar de cien a quinientas familias. Explicó.

El Premio a la Mejor Invención también está respaldado por la IFIA, o la Medalla a la Mejor Invención, que es un galardón otorgado por la Federación Internacional de Asociaciones de Inventores para reconocer invenciones innovadoras Este premio reconoce innovaciones que demuestran gran novedad, actividad inventiva, potencial de comercialización y beneficios significativos para la humanidad.

En el departamento del Huila, el proyecto ha sido implementado en los municipios de Gigante, Garzón, Agrado y Altamira.