Herido con mina antipersonal en Urrao tuvo que ser evacuado vía área en el helicóptero Ángel

Urrao- Antioquia

En las últimas horas se conoció que un hombre de unos 26 años quedó herido por una mina antipersonal que pisó en la zona de Los Pavones en zona rural del municipio de Urrao, Suroeste de Antioquia. La persona fue trasladada por varias personas hacia la cabecera municipal, donde en el hospital local recibió atención médica de urgencias y fue estabilizado, pero debido a su estado de salud, requería ser trasladado a un centro de mayor complejidad.

La solicitud fue recibida por la Fuerza Aeroespacial Colombiana mediante el Comando Aéreo de Combate No. 5 CACOM con sede en Rionegro se coordinó con el Centro Nacional de Recuperación de Personal, CENRP, y enviaron el helicóptero Ángel con personal médico que trasladó al herido hasta la población de Rionegro, Oriente de Antioquia. Durante el vuelo fue estabilizado hasta que fue entregado al personal del hospital San Vicente Fundación, que le trata las heridas generadas por el explosivo pisado mientras realizaba sus labores diarias.