El robo de ganado bajo la modalidad de ‘Carneo’ preocupa a las autoridades del Tolima

Tolima

Los ganaderos del Tolima están con las alarmas encendidas por una nueva modalidad de robo que se está imponiendo y que se ha convertido en un desafío para las autoridades en esta región.

Si bien es cierto, el abigeato se sigue presentando en la región donde desconocidos llegan con un vehículo tipo camión a algunos predios y se llevan el ganado, logrando evadir los controles de las autoridades para trasladarlo a otra zona y poderlo sacrificar o venderlo en pie en un mercado clandestino de ganado.

Incluso durante los últimos días, la Policía del Tolima a través de la unidad de Carabineros logró la recuperación en el municipio de Ortega de diez reses que habían sido robadas en zona rural del municipio de Natagaima. Allí se logró la incautación de un camión aunque no se reportó la captura de personas.

Otra Modalidad

El Comité de Ganaderos del Tolima y las autoridades en este departamento han denunciado una nueva modalidad conocida como ‘El Carneo’ donde los delincuentes sacrifican las reses en el predio donde se encuentran y extraen la mayor cantidad de carne posible dejando allí los restos. Dicha carne termina siendo comercializada en expendios de algunas poblaciones.

Para el secretario de seguridad del Tolima, Alfredo Bocanegra, explicó que se han tenido denuncias de este fenómeno en la población de Mariquita y un gran desafío es que esta modalidad no está tipificada en el Código Penal Colombiano.

Meses atrás, el gerente del Comité de Ganaderos, Carlos Gustavo Silva había advertido sobre esta situación donde personas expertas en los cortes del ganado realizan esta práctica de ‘’Carneo’ en cuestión de minutos logrando obtener una gran cantidad de carne la cual transportan bajo condiciones poco higiénicas y dejan sólo los restos en el predio.

Por ahora, los grupos Gaula y Carabineros de la Policía Nacional realizan charlas de orientación con los empresarios ganaderos para adelantar planes de seguridad que eviten este tipo de acciones.