VIDEO | Un muerto y tres heridos deja accidente en la vía entre Bucaramanga y Barrancabermeja

Bucaramanga

En la madrugada de este sábado 13 de septiembre se registró un grave accidente de tránsito en la vía que conecta a Barrancabermeja con Bucaramanga, a la altura del sector conocido La Fortuna. El hecho dejó como saldo una persona muerta y tres más heridas, según confirmaron las autoridades.

La víctima fatal fue identificada como Harley Arenas de 27 años, quien fue hallado sin signos vitales en el lugar de los hechos por los organismos de socorro que atendieron la emergencia.

De igual forma, se conoció que los heridos corresponden a Camilo González, William Ruano y Luis Arias, quienes fueron trasladados a centros médicos de Barrancabermeja, donde permanecen bajo observación y reciben atención especializada.

Causas del accidente

El trágico accidente de tránsito se registró en el PR 9 + 100, sector de La Fortuna, cuando un taxi, de placas TAQ 974, chocó contra un tractocamión.

El accidente generó una fuerte congestión vehicular en la zona durante varias horas, mientras los equipos de rescate adelantaban las labores de atención y limpieza de la vía.

La Policía de Tránsito informó que las circunstancias del siniestro aún son materia de investigación, al tiempo que reiteró un llamado a la prudencia en las carreteras a todos los actores viales.

Video accidente de tránsito vía Bucaramanga - Barrancabermeja: