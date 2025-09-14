🔴EN VIVO | Movilidad en Bogotá HOY 14 de septiembre: Caos en la Autopista Norte con 170 por marchas

Bogotá D.C

Habitantes de los barrios populares de los Cerros Orientales en la localidad de Usaquén, se manifiestan este domingo 14 de septiembre contra la Administración de Carlos Fernando Galán.

Los manifestantes se desplazaron desde la calle 165 con carrera séptima hasta la calle 170 y desde ahí se marcharon hasta la Autopista Norte, bloqueando en ambos sentidos este importante corredor.

Lo carriles mixtos y troncales están completamente bloqueados, por lo que hay monumental trancón en la zona. Las estaciones de Transmilenio Terminal, Calle 187, Toberin, Calle 161, Mazuren, Calle 142 y Portal Norte dejan de funcionar temporalmente.

#BOGOTÁ | Se presentan manifestaciones en la carrera séptima con calle 170 sentido sur-norte, por parte de habitantes de los cerros orientales que exigen al Distrito la legalización de las viviendas y barrios, la provisión de infraestructura y servicio de acueducto y…

#BOGOTÁ | Los manifestantes se retiran de la carrera 7 y avanzan por la calle 170 sentido Oriente - Occidente.

Agentes Civiles y Grupo Guía hacen acompañamiento en el recorrido.https://t.co/R0kxQZ3iBX pic.twitter.com/S04oVzIgWJ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 14, 2025

#BOGOTÁ | Los manifestantes bloquean los carriles mixtos y troncales de la Autopista Norte con calle 170 en ambos sentidos.

Los buses de Transmilenio se preparan para realizar desvíos sobre el sector y dejan de funcionar temporalmente las estaciones de Transmilenio: Terminal,… — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 14, 2025

#BOGOTÁ | Hay presencia de encapuchados en los bloqueos de la calle 170 con Autopista Norte. De acuerdo con el Distrito, algunos tienen objetos contundentes y gases lacrimógenos.

¿Por qué protestan?

Los habitantes exigen a la Alcaldía de Bogotá la legalización de las viviendas y barrios que llevan pidiendo desde hace más de 30 años. También piden que se construya infraestructura y se garantice el servicio de acueducto y alcantarillado.

“ El Consejo de Estado ordenó unas obras importantes en toda la franja de adecuación de la ciudad y no las han querido hacer. Ni esta administración, ni las administraciones pasadas. Incluso en esta administración, en la conformación del plan de desarrollo, nosotros participamos y le propusimos soluciones y la administración distrital no las acogió”, señaló Luís Jerez, habitante de esta localidad.

Los habitantes enviaron un pliego de peticiones a la Alcaldía de Bogotá, pero indican que lo han ignorado. Razón por la cual se tomaron las calles y exigen la presencia de secretarios del Distrito.