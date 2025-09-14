Cayó alias ‘Edwin’ con un arma de fuego ilegal en una esquina del barrio Boston de Cartagena

Cartagena

En desarrollo de planes contra el porte ilegal de armas de fuego, uniformados de la Policía Nacional de Colombia, lograron capturar en las últimas horas de un sujeto por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

El operativo se llevó a cabo en horas de la madrugada en el barrio Boston, donde fue sorprendido un sujeto conocido como ‘Edwin’ de 23 años, quien tenían en su poder un arma de fuego ilegal tipo revólver taurus calibre 38, con un cartucho para el mismo.

Los elementos incautados y el detenido, fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en esta ofensiva contra el porte ilegal de armas de fuego se han capturado 636 personas, logrando incautar 540 de estas armas, que se traducen en vidas salvadas.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, invitando a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró.