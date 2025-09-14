Barranquilla ofrece cursos gratis en tecnología y empleo: ¿cómo inscribirse?

Con el objetivo de brindar herramientas que impulsen el desarrollo profesional de los barranquilleros, la Alcaldía Distrital de Barranquilla, en alianza con la Fundación Accenture y Fundaula, lanzó una amplia oferta de cursos virtuales gratuitos en áreas como tecnología, habilidades interpersonales y conocimientos técnicos.

Estos programas hacen parte del compromiso del alcalde Alejandro Char de llevar a Barranquilla a “otro nivel”, y son liderados por la Gerencia de las TIC a través de los Centros de Aprendizaje en Tecnología e Innovación (CATIN). La plataforma incluye más de 100 cursos organizados en tres ejes: competencias digitales, habilidades para el trabajo y conocimientos técnicos aplicables a distintos sectores laborales.

Formación flexible y al alcance de todos

Los cursos se pueden realizar desde cualquier lugar y a cualquier hora, lo que ha permitido que muchas personas, como Luz Torregosa, den sus primeros pasos en el mundo digital.

“Al principio tenía miedo porque no sabía mucho de tecnología, pero la plataforma es fácil de usar y el contenido me ha ayudado en mi trabajo y en mi fundación”, comentó.

Otro beneficiario, Jorge Velasco, aseguró que esta formación le ha permitido enriquecer su hoja de vida y abrir nuevas puertas laborales:

“Los cursos me han servido para seguir aprendiendo y mejorar mi perfil profesional. Ahora tengo más confianza para aplicar a otros empleos”, explicó.

¿Qué se puede aprender?

Entre la oferta destacan cursos como ciberseguridad, comunicación digital, trabajo remoto, gestión de equipos virtuales, así como temas de autoconfianza, liderazgo, creatividad, iniciativa, negociación, trabajo en equipo y atención al cliente. También hay módulos técnicos para quienes buscan reforzar habilidades específicas.

Las inscripciones están abiertas a través del perfil de la Gerencia de las TIC en redes sociales o en el micrositio oficial: barranquilla.gov.co/gerencia-tic/catin